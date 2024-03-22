После трагедии в «Крокус Сити Холле» многократно выросла нагрузка на интернет-сервисы

В последние часы в России многократно выросла нагрузка на популярные интернет-сервисы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщает РБК.

После 21:30 стали появляться сообщения о сбоях в работе Telegram и ВК. В основном об этом сообщали пользователи из Москвы. Перебои начались после начала стрельбы в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».