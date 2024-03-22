На концерт «Пикника» в «Крокусе» были распроданы все билеты

В момент теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» могли находиться 6200 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Во время стрельбы в «Крокусе» могли находиться 6200 человек — почти все билеты на концерт группы «Пикник» были были распроданы», — говорится в публикации.

Отмечается, что максимальная вместительность зала в «Крокусе» — более 9500 человек.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в предстоящие выходные 23-24 марта в столице будут отменены все массовые мероприятия.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».