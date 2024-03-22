Следственный комитет открыл уголовное дело в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте после стрельбы в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — указано в сообщении.

До этого в ФСБ сообщили, что, предварительно, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибли 40 человек, еще более 100 получили ранения.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».