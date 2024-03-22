Baza сообщила о побеге нескольких нападавших из «Крокус Сити Холла»

Четверо участников теракта смогли покинуть концертный зал «Крокус Сити Холл», который в данный момент объят пламенем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Издание также утверждает, что сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) МВД России перекрывают дороги вблизи «Крокус Сити Холл», разыскиваются четверо вооруженных мужчин, которые одеты в камуфляжную одежду.

До этого Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о том, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба и пожар.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».