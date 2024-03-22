Мошенники выманили у россиянки 4,9 млн рублей, представившись сотрудниками полиции

Жительница Тульской области отдала мошенникам более 4,9 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с 80-летней пенсионеркой и представились работниками банка. Впоследствии они также сообщали, что являются сотрудниками правоохранительных органов.

«Специалисты» заявили, что средства женщины якобы находятся в опасности, поэтому их необходимо перевести на безопасный счет.

По данным МВД, всего за сутки жители Тульской области передали злоумышленникам около семи миллионов рублей.

В полиции призвали не разглашать данные карт и напомнили, что нельзя называть третьим лицам коды, которые приходят в сообщениях от банков.

Ранее мошенник с лицом актера Роберта Дауни-младшего попытался украсть деньги у кировчанина.