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Мошенники выманили у россиянки 4,9 млн рублей, представившись сотрудниками полиции

В Тульской области 80-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 4,9 млн рублей

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Depositphotos

Жительница Тульской области отдала мошенникам более 4,9 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с 80-летней пенсионеркой и представились работниками банка. Впоследствии они также сообщали, что являются сотрудниками правоохранительных органов.

«Специалисты» заявили, что средства женщины якобы находятся в опасности, поэтому их необходимо перевести на безопасный счет.

По данным МВД, всего за сутки жители Тульской области передали злоумышленникам около семи миллионов рублей.

В полиции призвали не разглашать данные карт и напомнили, что нельзя называть третьим лицам коды, которые приходят в сообщениях от банков.

Ранее мошенник с лицом актера Роберта Дауни-младшего попытался украсть деньги у кировчанина.

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