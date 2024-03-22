Вертолеты направлены для тушения «Крокус Сити Холл»

Вертолеты направлены для ликвидации пожара в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал »112» со ссылкой на собственные источники.

«Вертолеты направлены для тушения «Крокус Сити Холла», — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, крыша сооружения почти полностью охвачена огнем.

«Люди просят о помощи», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza приводил слова очевидцев, которые рассказали о стрельбе во время выступления группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. В публикации уточняется, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Отмечалось, что слышны «десятки выстрелов». По данным канала, в результате инцидента есть много пострадавших.

Позднее появилась информация о том, что в результате стрельбы перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» погибли не менее 12 человек. По данным РИА Новости, стрельбу из автоматов открыли как минимум три человека в камуфляже.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».