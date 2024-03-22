Создан оперативный штаб по инциденту в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что отправился на место стрельбы в «Крокус Сити Холл», которая произошла вечером в пятницу, 22 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал Воробьев.

До этого во время стрельбы в московском «Крокус Сити Холле» люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица Ева. По ее словам, сначала ей показалось, что начался фейерверк, а потом она услышала стрельбу и крики людей.

22 марта СМИ сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Также известно, что в здании произошел взрыв и начался пожар.

По данным СМИ, во время ЧП могли пострадать около 50 человек, не менее 12 — погибнуть. Оперативные службы уточнили, что музыканты не пострадали.