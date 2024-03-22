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В здании «Крокус Сити Холл» произошел взрыв

ТАСС: в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье начался пожар после взрыва

Взрыв произошел в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл»», — отмечает агентсво.

До этого поступила информация о стрельбе в «Крокус Сити Холл». Позже стало известно, что в результате инцидента погибло не менее 10 человек.

Также сообщается, что в здании начался пожар. По данным РИА Новости, стрельбу из автоматов открыли три человека в камуфляже.

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