В Подмосковье россиянка забыла закрыть дверь и обнаружила на диване незнакомку

В Подмосковье женщина ворвалась в чужую квартиру и легла спать на диван. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Инцидент произошел в Котельниках. По словам хозяйки жилья, в день инцидента она занималась ребенком и не закрыла дверь. В результате спустя некоторое время она заметила неизвестную на собственном диване.

Наиболее вероятно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не понимала, что происходит. Как рассказал один из жителей ЖК, к нему ранее также ломилась пьяная девушка и пыталась открыть его квартиру своим ключом.

Предположительно, после произошедшего москвичку быстро выпроводили из квартиры. О том, по какой причине неизвестная оказалась в чужом жилье, неизвестно. Информация о том, вызвали ли правоохранителей, отсутствует.

Ранее в Ленобласти девушка забыла закрыть дверь и обнаружила у себя дома незнакомца в трусах.