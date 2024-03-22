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В Подмосковье россиянка забыла закрыть дверь и обнаружила на диване незнакомку

В Подмосковье женщина зашла в чужую квартиру и легла спать на диване

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Depositphotos

В Подмосковье женщина ворвалась в чужую квартиру и легла спать на диван. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Инцидент произошел в Котельниках. По словам хозяйки жилья, в день инцидента она занималась ребенком и не закрыла дверь. В результате спустя некоторое время она заметила неизвестную на собственном диване.

Наиболее вероятно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не понимала, что происходит. Как рассказал один из жителей ЖК, к нему ранее также ломилась пьяная девушка и пыталась открыть его квартиру своим ключом.

Предположительно, после произошедшего москвичку быстро выпроводили из квартиры. О том, по какой причине неизвестная оказалась в чужом жилье, неизвестно. Информация о том, вызвали ли правоохранителей, отсутствует.

Ранее в Ленобласти девушка забыла закрыть дверь и обнаружила у себя дома незнакомца в трусах.

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