В Международный день таксиста Яндекс Такси удвоит чаевые водителям

Яндекс Такси удвоит чаевые водителям в Международный день таксиста 22 марта, сообщает пресс-служба компании.

Удвоение произойдет за счет сервиса на все безналичные чаевые, оставленные в этот день.

Кроме того, водителей поздравят и знаменитости, блогеры и радиоведущие. Поздравления можно увидеть на московском метромосте, в вагонах столичного метро и на страницах популярных СМИ.

Напомним, в 2023 году пассажиры оставили 22 марта в три раза больше чаевых, чем в любой другой день того месяца. Благодаря удвоению от сервиса водители получили в 6 раз больше чаевых.