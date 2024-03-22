В РФ может появиться фонд защиты людей, пострадавших от мошенничества

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Саратове выступила с предложением создать фонд для защиты людей, пострадавших от мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне очень хочется, чтобы государство подумало и над тем, чтобы появился какой-то фонд защиты людей, которые пострадали от таких действий. <…> Надо не только пресекать сами преступления, но и помогать тем, кто с этим столкнулся. Многие люди отдают последние деньги, берут кредиты, микрозаймы из-за таких действий», — отметила Мизулина.

Она добавила, что 90% мошеннических схем рассчитаны на эмоциональную реакцию — удивление, страх. Многие попадаются на удочку мошенников от незнания, добродушия, наивности. Поэтому, уверена Мизулина, необходимо проводить профилактическую и просветительскую работу с населением.

До этого основатель сервиса «Кредчек», член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал, что одна из основных ошибок владельцев банковских карт заключается в передаче информации о реквизитах близким.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.