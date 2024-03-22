В Германии готовятся легализовать употребление каннабиса

В немецком бундесрате обсудят принятый бундестагом законопроект о легализации каннабиса. Об этом сообщает Bild.

Сегодня в представительстве федеральных земель пройдет обсуждение этого вопроса. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, выступающий за принятие закона, готов пойти навстречу федеральным землям, которые могут заблокировать инициативу.

Так, министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах считает, что борьба Лаутербаха за принятие закона «становится все более странной». Тот обещает обеспечить земли деньгами для профилактики наркозависимости, а также открыть центры профилактической работы, но при этом отменить проверки клубов по выращиванию каннабиса.

«Он хочет заманить критически настроенные земли меньшими усилиями по обеспечению соблюдения закона — прежде всего, отказом от ежегодного контроля! Это плохая шутка: потому что при меньшем количестве контроля безудержный рост каннабиса будет только увеличиваться», — высказался Герлах.

Ожидается, что одобренный министром законопроект вступит в силу с 1 апреля, однако если представители федеральных земель отправят его на доработку, то его принятие будет отложено на неопределенный срок.

Месяц назад законопроект о частичной легализации каннабиса был принят в бундестаге. За выступили 407 депутатов, против — 226, еще четверо воздержались.

Разработка проекта началась еще в 2022 году, позже министр здравоохранения ФРГ представил обновленный план по легализации каннабиса, измененный по итогам многомесячных консультаций с Еврокомиссией.

Ранее ученые нашли связь между потреблением марихуаны при беременности и аутизмом у детей.