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Петербургская восьмиклассница умерла на вписке дома у взрослого мужчины

РЕН ТВ: в Петербурге возбудили уголовное дело после смерти школьницы на вписке

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге 14-летняя школьница умерла на вписке дома у взрослого мужчины, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранительные органы задержали 35-летнего подозреваемого.

Предварительно, восьмиклассница и ее подруга познакомились с мужчиной в мессенджере, сообщает издание. По его словам, когда девушки приехали к нему в гости, они находились в нетрезвом состоянии, а одна из них вела себя странно и невнятно разговаривала.

В какой-то момент гостье стало плохо и она упала на пол — хозяин квартиры перевернул ее на бок и продолжил проводить время с ее подругой. Позже он проверил самочувствие несовершеннолетней, но она уже не подавала признаков жизни.

Подруга школьницы испугалась, собрала свои вещи и скрылась. Мужчина вызвал скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Ранее в Петербурге вечер в баре закончился для девушки изнасилованием.

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