Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на какой глубине находились заблокированные на руднике «Пионер»

ТАСС: заблокированные на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 м.

close
100%
Телеграм-канал Василий Орлов

Последнее зарегистрированное местонахождение заблокированных на руднике «Пионер» горняков в Приамурье находилось на глубине 147 м. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Последнее местонахождение горнорабочих перед прорывом породы было зарегистрировано на глубине 147 м», — отметил собеседник агентства.

При этом точное место, где могут находиться горняки под землей, не определено. Для их поиска сейчас бурят две скважины с поверхности — на 205 и 262 м. Ожидается, что последнюю завершат 23 марта. Кроме того, отсутствуют данные о пустотах в шахте, оставшихся после прорыва породы. Глубина шахты на руднике «Пионер» составляет 295 м.

До этого сообщалось, что специалисты МЧС пока не смогли связаться с горняками, которые оказались под завалом в шахте рудника «Пионер» в Амурской области.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее стало известно, что объем обвала на руднике в Приамурье оказался во много раз выше оценок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами