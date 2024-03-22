Мужчину, пытавшегося похитить ребенка, осудили на 18 лет за хранение детской порнографии

Во Франции мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы за попытку похищения ребенка и хранение детской порнографии. Об этом сообщает Le Parisien.

Накануне суд присяжных признал 39-летнего мужчину виновным в хранении детской порнографии. Уже осужденный в 2015 году за насилие над несовершеннолетними и распространение детского порно, Энтони М. вышел на свободу и повторно совершил преступление в 2021 году. Тогда педофил взял маленького мальчика за руку и попытался увести его с детской площадки в Шербуре, однако это заметил отец другого ребенка, который наблюдал за ним с балкона. Родитель вызвал полицию и проследил за подозреваемым до его дома.

В итоге правоохранители арестовали хозяина и провели у него обыск. В телефоне и компьютере злоумышленника были обнаружены несколько тысяч изображений и видеозаписей с мальчиками в возрасте от 8 до 13 лет, а также более 100 незаконных видео с детьми, снятых самим Энтони на телефон. Их обвиняемый делал в раздевалках, в бассейнах и на пляжах.

Государственный обвинитель назвала подсудимого хищником. Он опасен и может совершить повторное преступление, добавила она. Адвокат мужчины пыталась оспорить факт попытки похищения своим подзащитным ребенка, тем не менее суд приговорил его к 18 годам заключения.

Ранее мужчина охотился на девочек в Snapchat и угодил в тюрьму на 17 лет.