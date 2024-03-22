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Россиянин избил отказывавшегося уходить гостя и лег спать

В Мордовии мужчина избил отказавшегося уходить гостя и лег спать

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Depositphotos

В Мордовии 45-летний мужчина жестоко избил отказавшегося уходить гостя и лег спать. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 октября прошлого года в городе Саранске. Мужчина распивал алкоголь с гостем у себя дома, однако когда настала пора расходиться, собутыльник отказался покидать квартиру. Тогда между ними произошел конфликт, и хозяин жилища ударил товарища, а когда тот упал на пол, стал избивать его руками и ногами. После этого нападавший лег спать.

Утром мужчина встал, чтобы отправиться на работу, и обнаружил гостя на полу в прихожей без признаков жизни. Позже было установлено, что нападавший нанес ему более 70 ударов.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. С него также взыскали компенсацию в размере миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Ранее пьяный россиянин приревновал сожительницу и избил гостя поленом.

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