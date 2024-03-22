В Одесской области без электричества остались более 50 тыс. абонентов

В результате взрывов в Одесской области поражен ряд энергообъектов в регионе, в Одессе свыше 50 тыс. абонентов остались без света, введены графики отключений. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«По распоряжению «Укрэнерго» в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Сейчас обесточены 53 тыс. абонентов электроснабжения», — отметил он.

Украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил данные о том, что в Одессе «частично происходят стабилизационные отключения».

Утром 22 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове, Запорожье и других подконтрольных Украине городах.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в городе произошло около 15 взрывов, которые привели к проблемам с электроснабжением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.