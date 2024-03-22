Синоптик предупредила москвичей о «проклятье выходных»

В выходные на этой и следующей неделе в Москве сработает «проклятье выходных», рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Так называемое проклятье выходных связано с естественным синоптическим периодом перемещения атлантических циклонов. Один циклон придет в центр европейской части России в ближайшие выходные, прольется дождями и уйдет дальше на восток. В рабочие дни Москва и область будут находиться в гребне высокого атмосферного давления, погода вновь станет солнечной. А потом пожалует следующий циклон — и опять на выходные. Если мы попадаем в такой цикл, то можем не выбраться в течение месяца, пока не произойдет каких-то резких перемен в атмосферных процессах», — пояснила синоптик.

По ее словам, в ближайшие выходные, 23 и 24 марта, в столице ожидается пасмурная погода с дождям, а также ветер со скоростью до 14 м/с. Дневная температура воздуха в субботу составит +5…+7°C, в воскресенье — +7…+9°C. Однако из-за высокой влажности, порывистого ветра и отсутствия солнца погода будет некомфортной.

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +10°C. При этом и следующие выходные, 30 и 31 марта, окажутся дождливыми, заключила эксперт.

Накануне Татьяна Позднякова говорила, что солнечная погода продержится в Москве до пятницы, 22 марта. По ее словам, в этот день в столице ожидается температура воздуха в пределах +6...8°C.

Ранее москвичам пообещали возвращение теплой весенней погоды.