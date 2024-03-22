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Врач назвала лучшие источники витамина С, необходимого весной

Врач Романенко: шиповник является лучшим источником витамина С

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Depositphotos

Весной организму может не хватать витаминов, в том числе витамина С, необходимого для нормального состояния кожи, костей, иммунной и других систем. О том, из каких продуктов его можно получить, Pravda.Ru рассказала главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

По ее словам, лучшим источником данного витамина является шиповник.

«Вот шиповник — это кладезь. В 100 г практически 1000 мг витамина С. Поэтому чаек с шиповником, если нет каких-то противопоказаний, это очень даже хорошо. Но мы помним, что витамин С разрушается при нагревании, поэтому не надо кипятить. Достаточно залить кипятком и пить такой настой шиповника», — посоветовала эксперт.

Кроме того, получить его можно из черной смородины, квашеной капусты. В последней также содержатся витамины группы В и полезные бактерии, которые помогут улучшить состояние микробиоты, отметила Романенко. Кроме того, для восполнения витамина С можно включать в свой рацион цитрусовые, добавила врач.

Ученые из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна (США) до этого выяснили, что отказ от картофеля не только не приносит пользы организму, но и является потенциальной причиной дефицита витаминов В, С и калия.

Ранее ученые развеяли популярный миф о витамине D.

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