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Гладков рассказал о пострадавших в Белгороде при утреннем обстреле

Гладков сообщил о двух пострадавших при утренней атаке ВСУ по Белгороду

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Два человека пострадали при утренней атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Они доставлены в городскую больницу №2, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что из перинатального центра №2 в Белгороде были эвакуированы все женщины после обстрела.

Утром 22 марта в Белгороде объявлялась ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призывал находящихся дома жителям не подходить к окнам.

Позже сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области отменили.

21 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России, дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее военный эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода.

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Обстрелы Белгородской области
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