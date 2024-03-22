Россияне ответили, есть ли у них проблемы с лишним весом

У более половины (62%) россиян есть проблемы с лишним весом, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,8 тыс. человек.

Из них 55% признались, что они ведут борьбу с лишним весом на протяжении всей своей жизни, однако не могут достичь желанного результата. Еще 7% россиян ответили, что считают себя полными или даже толстыми, но их абсолютно все устраивает.

«Жить надо в гармонии, а не в борьбе. Я полненькая, но это не мешает мне быть гибкой, подвижной и мобильной», — отметила респондентка.

21% опрошенных сообщили, что у них бывают скачки веса — иногда они могут набрать лишние килограммы, но после возвращаются к привычному весу. 4% респондентов оказались недовольны своим телом, потому что считают себя слишком худыми и никак не могут набрать вес.

Только 13% россиян ответили, что полностью довольны собой и своей фигурой. По их словам, они имеют хороший вес и замечательно себя чувствуют.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что лишний вес чреват целым рядом последствий, в том числе развитием онкологических заболеваний.

Ранее ученые обнаружили новую возможную причину лишнего веса у детей.