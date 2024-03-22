На Камчатке мужчина взял женщину в заложники

СМИ выяснили личность мужчины, который взял в заложники женщину в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации авторов канала, на Камчатке 32-летний местный житель Никита Ш. взял женщину в заложники в своей квартире.

Сообщается, что он ходит по комнате, приставив нож к горлу заложницы, на контакт не идет и отказывается ее выпускать.

Также Telegram-канал пишет, что Никита две недели назад, 5 марта, вернулся из зоны СВО в связи с ранением. До этого мужчина был судим по статье УК РФ 111 «причинение тяжкого вреда здоровью». Официального подтверждения этой информации нет.

При этом личность удерживаемой в заложниках женщины пока неизвестна. Причины агрессии также до сих пор не выяснены.

По информации Baza, Shot и РИА Новости, спецслужбы готовят штурм.

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