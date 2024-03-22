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Россиянин взял в заложники женщину и угрожает ей расправой

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправой

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Shutterstock

В городе Петропавловск-Камчатский Мужчина взял в заложники женщину и угрожает расправиться с ней. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщают авторы канала, преступник держит в заложниках женщину в квартире на Кроноцкой улице. Полиция работает на месте, но мужчина не идет на контакт.

Помимо сотрудников полиции на место прибыли переговорщики. Мотивы агрессии пока не известны.

По информации Telegram-канала, спецподразделения готовят штурм квартиры. Также по информации РИА Новости, полиция готовится к штурму.

Недавно в Мексике полиция во время спецоперации освободила Марию Ригович, которая 14 марта была похищена членами местного картеля. Перед исчезновением россиянка оставила сообщение на случай, если она не останется в живых. В итоге у нее забрали все, кроме одежды. Муж девушки поделился с «Газетой.Ru» подробностями.

Ранее психиатр рассказал, чем опасны постоянные навязчивые мысли и как от них избавиться.

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