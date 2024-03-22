Врач ответила, насколько опасно, если в зубе остался инструмент стоматолога

Истории о пациентах, в теле которых врачи забыли медицинский инструмент или перчатки, действительно иногда встречаются в медицинской практике. В зубе трудно что-то забыть, но из-за сложности лечения там может остаться сломанный инструмент, и это довольно частая проблема. Об этом «Газете.Ru» рассказала Диана Левчук, врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент».

По словам врача, при запущенном кариесе, пульпите и периодонтите врачу-стоматологу необходимо убрать инфицированные ткани из корней зуба, то есть провести лечение каналов. С одной стороны — это рутинная операция, которую стоматолог-эндодонтист проводит по несколько раз в день. С другой — это настоящая микрохирургическая операция, которая проходит под микроскопом, при этом используются тончайшие инструменты.

«Организм каждого пациента уникален, поэтому лечение каналов всегда проходит по индивидуальному сценарию. В таких случаях всегда есть риск того, что что-то пойдет не так. Современное оборудование и качественные инструменты могут только снизить риск осложнений. Но статистика говорит о том, что в 17% случаев ломается даже самый качественный инструмент. Это происходит из-за того, что каналы могут иметь самую причудливую форму со множеством изгибов», — объяснила она.

Стоматолог ответила, что спокойно жить дальше, если в зубе остался обломок медицинского инструмента, возможно. И это не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Многие пациенты могут даже не подозревать, что после эндодонтического лечения в их зубе остался обломок инструмента.

«У врача с хорошей квалификацией, который работает с увеличительным оборудованием, гораздо больше шансов извлечь обломок. Тем не менее есть ситуации, когда для пациента будет лучше оставить часть инструмента внутри. Это не является приговором и показанием к удалению зуба. Существует заблуждение, что такой обломок неизбежно приведет к осложнениям. Но это не так. Официальной статистики по таким случаям нет, но существует медицинская практика, которая говорит о том, что более чем в 70% случаев зуб пациента не пострадает. Во многом здесь играет роль случай: в какой части канала остался обломок, на каком этапе лечения это произошло, есть ли возможность обойти обломок, чтобы закончить очистку канала и т.д. Главное условие, при котором зубу ничего не угрожает — качественная очистка канала, чтобы там не осталось ни одной бактерии. Дальше врачу останется только качественно запломбировать канал», — добавила эксперт.

Причиной, по которой зуб приходится удалять после того, как там остался обломок инструмента, является не сам обломок, а бактерии, которые могут остаться как на самом инструменте, если он сломался на начальных этапах лечения, так и в полости, которую этот обломок не позволяет зачистить, резюмировала врач Левчук.

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