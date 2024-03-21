Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженку госпитализировали с рваной раной бедра после ДТП

В Петербурге женщине разрезало бедро крылом автомобиля в ДТП

close
100%
Дорожный инспектор./VK

Жительница Петербурга попала в больницу после того, как перебежала дорогу. Об этом сообщает сообщество «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Беринга. По информации источника, женщина направлялась домой и перебежала дорогу в непредназначенном для этого месте. В этот момент ее сбил уроженец Таджикистана.

Машина разрезала женщине бедро крылом, россиянку госпитализировали с рваной раной бедра. Пациентка поступила в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Ей предстоит длительное восстановление после аварии.

До этого в Петербурге пенсионерка перешла дорогу в неположенном месте и была сбита машинами дважды. Сначала ее сбил автомобиль марки Exeed и после того, как женщину отбросило на встречную полосу, на нее наехал Volkswagen.

Ранее в Кургане водитель сбил школьницу, которая внезапно выбежала на дорогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами