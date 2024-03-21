В Омске потерялся домашний голубь, который ладил с котом и носил комбинезон

В Омске потерялся домашний голубь в красном комбинезоне во время тренировочного полета. Как рассказал «Газете.Ru» хозяин птицы Леонид, ранее питомец всегда возвращался домой, поскольку «знает свой район». Мужчина отметил, что голубь не выживет на улице, так как не умеет добывать пищу.

«Отсутствует он с 13 марта. Ранее он никогда не терялся, всегда возвращался домой, диких птиц опасался (даже голубей). К жизни на улице он не приспособлен, потому что не умеет самостоятельно добывать еду. Минусовая температура ему не страшна. Тренировки за пять лет были часто. Летом окна открыты, и он на свободном выгуле, свой район знает. Про шанс [на возвращение] сложно ответить. Голуби всегда возвращаются домой, поэтому их и использовали когда-то в качестве почтовых, вот только неизвестно, догадался ли он себе найти пропитание за столько дней», — сказал он.

По словам Леонида, голубя спасли из вентиляции, когда он еще был птенцом, поэтому в дикой природе он никогда не жил. Мужчина уточнил, что его пытались приучить к улице, однако он «не захотел улетать».

«Он упал в вентиляцию, когда еще был без перьев. Его вырастили, хотели к улице приучить, но он не мог сам есть из-за болезни. Лечили его, отпаивали, в клинике наблюдался, а когда вырос, уже не захотел улетать, сколько бы его к улице не приучали. Так остался на долгих пять лет у нас. Ночью в ногах спит с котом на пару, а днем с плеча не улетает. Комбинезон носил, чтобы квартира была чистая и «птиц» был не в клетке. Он игривый, «мурлыкать» умеет, когда гладят, любит, когда ему шею чешут. Ладят с котом хорошо, вместе играют, иногда дерутся за территорию, если кот посягает на место голубя», — добавил он.

16 марта в сообществе «Омск – потеряшки» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост о том, что в городе потерялся домашний голубь по имени Себас во время тренировочного полета. Хозяин отмечал, что из особых примет у птицы — красное и белое кольцо на левой и правой лапах, а также красный комбинезон, который он мог самостоятельно снять. Отмечалось, что голубь понимает команду «ко мне» и жест похлопывания по руке.

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