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В Петербурге водитель «не поделил» дорогу с женщиной и открыл по ней стрельбу

В Петербурге полиция задержала устроившего стрельбу на Ключевой улице мужчину

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Shutterstock

Водитель из Петербурга устроил стрельбу на улице из-за ссоры с женщиной за рулем другого автомобиля. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Ключевой улице. По версии правоохранителей, житель Вологодской области арендовал машину марки Kia, но, когда он решил выехать с внутридворовой территории, то «не поделил» дорогу с петербурженкой.

Во время конфликта 19-летний молодой человек дважды выстрелил в сторону женщины и скрылся.

Полиция оперативно прибыла на место и разыскала предполагаемого злоумышленника, его задержали на проспекте Металлистов.

У водителя изъяли сигнальный пистолет. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Курской области пьяный мужчина открыл стрельбу по собакам соседа из-за громкого лая.

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