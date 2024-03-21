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Россиянка получила травму руки, пытаясь снять гранату с дерева

Shot: в Зеленограде женщине порвало руку при попытке снять с дерева гранату

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Москвичка попыталась снять с дерева неизвестный предмет и получила травму руки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Зеленограде. Женщина заметила во дворе похожую на гранату вещь, которую она решила снять самостоятельно. В результате предмет взорвался у нее в руках.

Медики оперативно прибыли на место и оказали россиянке необходимую помощь. Врачи диагностировали у нее рваную рану пальца и ушиб кисти.

Выяснилось, что женщина нашла страйкбольную гранату. Приехавшая на место полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Они также ищут того, кто оставил предмет на дереве.

Ранее жительница Челябинска нашла гранату в квартире, которая досталась ей в наследство.

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