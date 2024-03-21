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Пермские подростки с газовым баллончиком напали на отца с ребенком

В Перми группа подростков напала на мужчину с девятилетним ребенком

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Shutterstock

Подростки из Перми напали на мужчину с девятилетним ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».

Инцидент произошел на Социалистической улице. По словам жены пострадавшего, между россиянином и молодыми людьми произошел словесный конфликт, который спровоцировали последние.

Отец с ребенком попытался сгладить ссору, но один из подростков распылил на него содержимое газового баллончика. О причинах нападения не сообщается.

Семья обратилась в полицию. Правоохранители уже установили личность молодого человека с баллончиком. Выяснилось, что ранее подобные случаи уже происходили. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Челябинске трое подростков с кастетом и перцовым баллончиком напали на прохожего.

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