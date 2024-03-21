Хирурги сделали экстренное кесарево сечение девушке, попавшей в ДТП под Воронежем

Беременная жительница Воронежской области попала в больницу после ДТП. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Инцидент произошел, когда девушка отправилась к отцу возлюбленного. За рулем находился отец ребенка. На мосту водитель попал в массовую аварию, где иномарка выехала на встречную полову и столкнулась с двумя машинами.

По словам матери пострадавшей, после ДТП беременную госпитализировали в больницу, где медики заметили у пациентки отслоение плаценты. Специалистам пришлось провести экстренное кесарево сечение.

После манипуляции мать и ребенка направили в реанимацию, последний находится под аппаратом ИВЛ. Матери младенца предстоит МРТ. В случае, если у нее не будет серьезных травм, ее переведут в обычную палату.

Ранее женщина сама сделала себе кесарево сечение кухонным ножом, пока ее муж был в баре.