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Ребенок выпал из автобуса и сломал позвоночник в Петербурге

В Петербурге ребенок выпал из автобуса и сломал позвоночник

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В Петербурге 13-летний мальчик выпал из автобуса и получил перелом позвоночника. Об этом сообщает Konkretno.ru.

По информации издания, инцидент произошел 20 марта на улице Федора Абрамова в Парголово. Ребенок рассказал, что выпал из автобуса, следовавшего от метро «Ладожская» до Толубеевского проезда. При каких обстоятельствах это случилось не уточняется. Отмечается, что маршрут обслуживает частный перевозчик.

Позже он обратился в детский травмпункт с жалобами на боль в нижней части спины. Ему диагностировали перелом крестца и госпитализировали в детское медицинское учреждение.

Ранее десятилетний школьник сломал оба бедра, катаясь с горки «паровозиком».

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