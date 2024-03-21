Воздушный шар с людьми столкнулся с высоковольтными проводами и загорелся

В штате Миннесота воздушный шар с тремя пассажирами врезался в опору ЛЭП, загорелся и рухнул на землю. Об этом сообщает Fox 9.

Инцидент произошел на шоссе в американском Рочестере и попал на записи камер видеонаблюдения, воздушный шар пересекал автостраду и столкнулся с высоковольтными проводами. Кабина вспыхнула и упала на землю.

На место прибыли местные пожарные, всех пассажиров удалось спасти, двое из них получили легкие травмы, третий не пострадал. Причины падения воздушного шара устанавливаются, по предварительной версии, его могло отнести на провода сильным порывом ветра.

Ранее под Ростовом из-за аварии дорогу засыпало наполнителем для кошачьих туалетов.