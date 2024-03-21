Глава ФСИН оценил число находящихся в СИЗО

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев рассказал, в каких регионах сохраняется превышение нормы арестантов. Его слова приводит РИА Новости.

«В 22 СИЗО восьми территориальных органов, в числе которых республики Карелия и Крым, Воронежская, Московская, Ростовская, Смоленская области, Краснодарский край и город Москва, переполнение сохраняется», — заявил он.

При этом, по его словам, число следственных изоляторов с превышением лимита их наполнения снизилось более чем на 52%. Согласно его утверждению, большинство факторов, которые влияют на переполненность изоляторов, находятся «вне компетенции» ФСИН.

Также директор Федеральной службы исполнения наказаний на итоговой коллегии сообщил, что из-за обстрелов из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, в 2023 году были эвакуированы более 1100 осужденных. До этого сообщалось, что на рассмотрение Госдумы поступил проект закона об отсрочке от призыва сотрудников ряда ведомств, в том числе, ФСИН.

Ранее у ФСИН появился свой святой-покровитель.