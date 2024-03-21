Член союза работников СМИ по расследованию дела «Северных потоков» Морган Ферт-Малка в беседе с France Info заявила, что полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский не мог руководить диверсией по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Она пояснила, что незадолго до подрыва газопроводов Червинский руководил провальной операцией по угону самолета ВВС России на украинский аэродром «Канатово» в Кировоградской области.

«Доверили бы эту операцию (по подрыву газопроводов. — «Газета.Ru») человеку, который только недавно создал катастрофу и который несколько месяцев спустя был отдан из-за этого под военный трибунал?» — задалась вопросом Ферт-Малка.

Она добавила, что СМИ сделали из Червинского «козла отпущения», чтобы замести следы.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия будет постоянно требовать прозрачности в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».