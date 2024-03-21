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Полиция арестовала родителей, планировавших продать новорожденных близнецов за $5000

Inside Edition: в США супруги хотели продать близнецов за $5000 и оказались за решеткой

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Jackson County Detention Center

В США арестовали супругов, которые планировали продать своих новорожденных близнецов за $5000, пишет Inside Edition.

Согласно данным полиции, пара из Кентукки была арестована при попытке продать своих новорожденных близнецов. О готовящейся сделке полицейским сообщила родственница супругов, которой они и предлагали купить детей за $5000.

После задержания родители признались, что думали о продаже малышей, однако они не планировали доводить это дело до конца. Несмотря на это, супруги были помещены под стражу, где будут дожидаться приговора суда по своему делу. Вину они не признали.

Заместитель шерифа добавила, что это действительно вопиющий случай, с которым он еще не сталкивался за свою карьеру в полиции.

Ранее в США родители держали 6-летнюю дочь в собачьей клетке, били и морили голодом.

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