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Избитый полицейским житель Северной Осетии требует 1 млн рублей от МВД

В Северной Осетии суд рассмотрит иск избитого полицейским местного жителя к МВД

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Eduard Korniyenko/Reuters

Житель Северной Осетии, пострадавший от нападения полицейского, потребовал 1 млн рублей компенсации от МВД. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Летом 2022 года оперуполномоченный Ацамаз Гиоев попал на скамью подсудимых за избиение односельчанина. Согласно материалам дела, полицейский вытащил пострадавшего из машины и стал душить, а когда водитель попытался снять происходящее на видео, начал бить его по голове и лицу. В результате мужчина получил ушибы правого колена и грудной клетки, а также ссадину на голове.

Как сообщается, порыв ярости потерпевший объяснял историей, произошедшей несколько лет назад. Тогда мужчина стал свидетелем ДТП, виновником и пострадавшим в котором оказался пьяный Гиоев. Он отвез сотрудника полиции в больницу, а через год рассказал о произошедшем на допросе. В итоге Гиоева приговорили к условному сроку за превышение полномочий.

Сейчас избитый обиженным полицейским мужчина добивается компенсации и просит министерство внутренних дел выплатить ему 1 млн рублей. Иск местного жителя рассмотрит Ардонский районный суд.

Ранее в Калининградской области обвинили в пытках сотрудников таможни, полиции и Росгвардии.

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