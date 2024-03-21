В мэрии Новосибирска собирают сведения о неплательщиках ЖКУ и передают их в военкоматы

В Новосибирске власти собирают списки неплательщиков ЖКУ для содействия военкоматам. Об этом сообщает издание «Подъем».

Чиновники обратились к местным управляющим компаниям, чтобы собрать сведения о местных жителях, имеющих долги по коммуналке. Как уточняется, это произошло после поручения, данного депутатам во время совещания у заместителя мэра города Новосибирска Геннадия Захарова. Подлинность появившегося в сети письма, в котором говорится об «оказании содействия военным комиссариатам по набору граждан на военную службу по контракту», подтвердили журналистам в городской администрации.

«Работа по повышению собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги ведется на постоянной основе. Сотрудниками администраций совместно с представителями управляющих компаний и ТСЖ регулярно проводятся встречи со злостными неплательщиками. Письмо, направленное сотрудниками администрации, подготовлено с целью активизации работы по уплате задолженностей по ЖКУ», — отметили в мэрии.

Сколько человек решили после этого письма погасить долги за коммуналку, в мэрии не уточнили.

Ранее красноярские приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.