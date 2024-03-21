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В Грайвороне отменили ракетную опасность

В Грайвороне Белгородской области отменили ракетную опасность

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Global Look Press

В городе Грайвороне и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении от 14:52 по мск.

Предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в Грайвороне в 12:55 по мск.

До этого глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей приграничных населенных пунктов временно покинуть их. Он отметил, что грайворонцев готовы принять в Ярославской области. Глава администрации округа также попросил готовых уехать написать ему для организации отъезда.

Утром 21 марта Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

До этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, которая продлилась 20 минут.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

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