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Врачи рассказали, чем опасна передозировка парацетамолом

Терапевт Лапа: на парацетамол может случиться гиперреакция иммунной системы

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Дозировки приема всех лекарств должны соответствовать возрасту человека, в том числе – парацетамола. Этим препаратом можно отравиться, в этом случае он вызовет гиперреакцию иммунной системы и даже отек печени, рассказала телеканалу «360» врач-терапевт высшей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

Так доктор прокомментировала ситуацию с двухлетним ребенком в Бурятии, которому потребовалась пересадка печени из-за того, что она разрушилась после отравления парацетамолом. По словам врача, случаи разрушения печени в ее практике не встречались.

«А вот иммунная составляющая, отек иммунный, он есть. Это гиперреакция иммунной системы на эти препараты: на парацетамол, <…> анальгетики. Их надо принимать с осторожностью», — объяснила врач.

При отравлении человеку обычно назначают сорбенты для очистки печени. Помимо этого органа, сильно страдает также кишечник, может появиться общий отек, жидкий стул.

При этом Лапа отметила, что печень – это самовосстанавливающийся орган, особенно у детей, и заявила, что отек иногда можно спутать с разрушением этого органа.

Лапа порекомендовала не забывать о возможной токсичности любого препарата, и призвала строго соблюдать рекомендуемые дозировки.

Напомним, в Бурятии врачи во время диагностики поняли, что печень мальчика полностью разрушилась и-за передозировки парацетамолом – им родители лечили ребенка. При максимальной дозе 140 мг на 1 кг веса они давали мальчику 200 мг на кг в течение двух дней.

Ранее девочка впала в кому после того, как съела 40 пачек парацетамола.

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