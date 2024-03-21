Российский подросток провалился в колодец с водой по пути в школу

В Кургане шедший в школу подросток провалился в колодец с водой. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Подслушано Курган».

По информации сообщества, инцидент произошел 20 марта на улице Дзержинского. Подросток по пути в школу провалился в открытый люк с водой. Несовершеннолетний успел среагировать, выставил руки и повис. Он практически полностью вымок, а его телефон оказался утоплен.

Ставший очевидцем произошедшего прохожий вызвал на место МЧС. Спасатели отогрели пострадавшего, нашли номер его матери и сообщили ей об инциденте.

После случившегося мать несовершеннолетнего написала заявление в полицию. Женщина отметила, что позже люк, куда провалился ее сын, закрыли бетонным блоком.

Ранее в Сибири дошкольница провалилась в трехметровый колодец рядом с домом.