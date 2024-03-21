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Стало известно, почему российский самолет залетел в Китай

Рейс «России» залетел в КНР из-за изменения очередности в авиапространстве

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Shutterstock

Рейс авиакомпании «Россия» залетел на территорию Китая по решению диспетчеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

«Рейс FV6879 за 20 марта осуществлялся в соответствии с командами диспетчерских служб», — заявил представитель компании.

Траектория движения борта была изменена по решению диспетчеров в связи с полетом другого воздушного судна — вертолета.

Рейс FV 6879 выполняется по маршруту Красноярск – Благовещенск. Стандартное время в пути составляет 3 часа 30 минут.

До этого директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил о том, что Россия в 2024 году намерена запустить прямое авиасообщение с пятью новыми странами. Речь идет о Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Индонезии и Филиппинах, уточнил он. Также планируется увеличить количество рейсов в Китай и Вьетнам, добавил министр. В настоящее время Россия имеет прямое авиасообщение с 40 странами.

Ранее сообщалось, что Boeing может лишиться сертификации безопасности.

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