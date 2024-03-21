Студентке латвийского техвуза запретили использовать в работе русскоязычные источники

Студентка из Лиепаи столкнулась с запретом от преподавателя на использование источников на русском языке в своей научно-исследовательской работе. Об этом сообщает новостной портал LSM.lv.

Студентка Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ), пожелавшая остаться анонимной, рассказала Латвийскому радио о запрете ссылаться на русскоязычные источники в ее исследовании. Она сдала черновой вариант своему преподавателю, сделав в тексте две ссылке на них. Тот настоятельно рекомендовал ей отказаться от использования материалов на русском, заявив, что это требование — «одна из установок РТУ».

Студентка уже начала исправлять работу, но в руководстве вуза стали утверждать, что условие, поставленное преподавателем, не является необходимым.

«Нет такого, что запрещено использовать источники, написанные по-русски. Мы призываем больше использовать литературные источники на языках Евросоюза. Могу сказать, что мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы были доступны все базы данных на языках ЕС, чтобы у студентов были альтернативы», — подчеркнул заместитель проректора Угис Цитсковскис. Он также отметил, что вуз собирается вести переговоры по поводу этого инцидента с академией в Лиепае.

Известно, что до сих пор Латвийское объединение студентов не выявляло подобных случаев. Представитель студенческой организации Рудольф Стродс предположил, что научные материалы на русском языке требуют более тщательно критической оценки. По его словам, при изучении политических или исторических русскоязычных исследований риск наткнуться на дезинформацию возрастает, но тем не менее выбор материалов для написания научной работы — вопрос академической свободы студентов.

«Если источник качественный, общепризнанный и правильно составлен, то его оригинальный язык не должен быть причиной для ограничений», — подытожил Стродс.

Ранее Латвия запретила своим командам соревноваться со сборными России.