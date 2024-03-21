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В Грайвороне объявили ракетную опасность

РСЧС: в Грайвороне в Белгородской области объявили ракетную опасность

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Shutterstock/Wirestock Creators

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила, что в Грайвороновском городском округе в Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Внимание! Грайворонский ГО г. Грайворон. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предупредила, что в Белгородской области в ряде районов проводится техническая проверка системы оповещения.

21 марта глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей приграничных населенных пунктов временно покинуть их. Он отметил, что грайворонцев готовы принять в Ярославской области. Глава администрации округа также попросил готовых уехать написать ему для организации отъезда.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что власти 16 регионов готовы принять детей из Белгорода из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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