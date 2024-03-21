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В России призвали отменить уголовную ответственность за врачебные ошибки

Общественник Власов: врачей нельзя судить за ошибки по уголовным статьям

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В России следует отказаться от уголовного преследования за врачебные ошибки, убежден председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Такая практика уже отменена в большинстве стран, так как часто медики не виноваты в последствиях того или иного лечения, пояснил он в беседе с НСН.

Уголовные статьи, по которым предусмотрено наказание врачей, следует перевести в административные, считает эксперт.

«Врач не может предсказать, как дальше себя поведет болезнь, это все очень индивидуально. Рассматривать ошибки врача как уголовное нарушение неприемлемо, – заявил Власов. – Нигде в мире такого нет, только у нас».

Комментируя планы депутатов Госдумы отменить в России термин «медицинская услуга», Власов отметил, что это ничего не изменит в вопросе преследования врачей, а лишь станет поводом потратить средства на поправки нормативных актов. По мнению общественника, от отмены термина врачи не перестанут оказывать услуги, которые регулируются огромным количеством правил и норм.

«Если собаку назвать кошкой, она от этого кошкой не станет. Определяющими здесь являются клинические рекомендации, которые никак не поменяются», — заключил он.

Напомним, в Госдуму уже внесли законопроект, который предусматривает использование термина «медицинская услуга» только в случае оказания платной помощи. Депутаты считают, что документ поможет повысить престиж врачебной профессии и декриминализовать медицинскую деятельность.

Ранее в Эквадоре женщину едва не похоронили живой из-за врачебной ошибки.

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