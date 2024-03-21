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Россиянам назвали главные факторы, которые могут спровоцировать инсульт

Невролог Котова: вредные привычки могут спровоцировать инсульт

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Наличие сердечно-сосудистых заболеваний является одним из главных факторов, которые влияют на риск возникновения инсульта. Об этом в интервью «Ридусу» рассказала доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Ольга Котова.

«Артериальная гипертензия, повышенный холестерин, наличие инсулинорезистентности или сахарного диабета, а также состояние, когда сахарный диабет еще не выставляется, а имеется только периодическое повышение сахара, — все это уже считается нехорошим состоянием, которое в том числе может привести к повышению риска инсультов», — уточнила специалист.

Помимо этого, спровоцировать недуг могут вредные привычки — курение, употребление алкоголя и недостаток физической активности, продолжила врач. Одним из самых распространенных факторов является и хронический стресс, добавила врач.

«Если мы имеем большое количество хронических стрессов, то у нас возникает увеличение количества сердечно-сосудистой патологии в целом. Результаты этой патологии — инсульты и инфаркты», — заключила Котова.

19 марта Ольга Котова говорила, что причина того, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульты, в России «помолодели» на 20 лет, связана с отношением граждан к своему здоровью. Она уточнила, что раньше такие заболевания были характерны для людей старше 60–70 лет, однако теперь инсульт все чаще переносят россияне в возрасте до 40 лет.

Ранее молодых россиянок предупредили о риске особого инсульта.

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