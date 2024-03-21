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Памфилова рассказала подробности о хакерских атаках на систему ДЭГ во время выборов

Памфилова: на ресурсы ЦИК во время выборов совершили 12,2 млн DDoS-атак

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Более 420 тыс. хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отразили во время выборов президента России. Об этом рассказала глава Центризбиркома (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

По ее данным, всего на ресурсы ЦИК во время выборов совершили 12,2 млн DDoS-атак. Всего 14 целенаправленных атак длились 84 минуты, заключила она.

Также Роскомнадзор сообщал, что за время трехдневного голосования на выборах президента удалил сотни Telegram-каналов с фейками о терактах, а также заблокировал тысячи материалов, целью которых был срыв кампании.

Кроме того, с 15 по 17 марта РКН удалил свыше 12,8 тыс. материалов, призывавших к совершению терактов либо экстремистских действий, содержащих ложные данные о выборах и СВО, а также оскорблявших президента. В числе удаленных есть и фальшивые аккаунты избирательных комиссий.

Выборы президента России проходили три дня, во многих регионах страны проголосовать можно было как на участках, так и дистанционно, с помощью системы ДЭГ.

Подробнее о том, как проходило голосование и как каждый из кандидатов отреагировал на свой результат, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Памфилова заявила о высоком качестве президентских выборов.

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