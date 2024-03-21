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Россиянке зажевало руку в тестомешалке на работе

На Камчатке женщине зажевало руку в тестомешалке

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МЧС России

На Камчатке руку работницы пищеблока зажевало в тестомешалке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в Елизовском районе. У женщины, работающей на пищеблоке, зажевало руку в тестомешалке. Ей потребовалась помощь спасателей МЧС — они прибыли на место и обезболили конечность пострадавшей. После этого прибор разобрали при помощи отвертки.

Руку женщины освободили. Пострадавшую передали медицинским сотрудникам. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Петербурге десятилетней девочке зажевало руку на беговой дорожке в фитнес-центре. Она потеряла равновесие и упала на тренажере.

Ранее эскалатор зажевал трехлетнему мальчику пальцы на станции метро в Петербурге.

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