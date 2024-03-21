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Участникам премии «Бренд года в России 2024» рассказали, как заполнить успешную заявку

Организаторы премии «Бренд года в России 2024» представили команду конкурса

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Пресс-центр премии «Бренд года в России 2024»

Организаторы Национальной премии «Бренд в России 2024» провели вебинар «Бренды вперед! Искусство результативной заявки», в рамках которой участникам рассказали, как заполнить заявку.

В вебинаре приняли участие представители работающих в России брендов.

Исполнительный директор премии Ольга Маркелова представила команду конкурса, а директор по стратегическому развитию премии Галина Родина рассказала участникам, как правильно заполнять заявку на участие.

«Мы были рады видеть, что вебинар оказался полезным для всех, кто столкнулся с некоторыми сложностями при заполнении заявки», — отметила она.

Заявку можно подать на сайте премии. Первый отборочный этап завершится в мае, а победителей объявят в октябре.

Информационный партнер премии – Rambler&Co.

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