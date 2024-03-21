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Врач рассказала, можно ли беспрерывно принимать комплекс Омега-3

Врач Чернышова: беспрерывно принимать комплекс Омега-3 не стоит

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Добавки, в которых содержится Омега-3, можно принимать беспрерывно только тем, у кого есть к этому медицинские показания. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

«Надо разбираться, что это за добавка, сколько там действующего вещества, о каких дозах идет речь. Кому-то можно, а кому-то лучше не рисковать. Зависит от состояния общего здоровья, от работы выделительных органов — печени и почек. Если врач конкретному пациенту порекомендовал конкретный препарат, то врач отвечает за свои слова. Самостоятельно принимать на свое усмотрение без показаний, без контроля врача какие-либо витаминные комплексы я не рекомендую», — отметила врач.

Перед приемом комплекса с Омега-3 она советует сдать анализы. По ее словам, недостаток полиненасыщенных жирных кислот можно восполнить другим способом, у которого нет ограничений. Для этого Чернышова советует есть жирную рыбу.

Диетолог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко до этого рассказала «Газете.Ru», что одним из важных базовых нутриентов для нашего организма является Омега-3 ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты). По словам врача, суточная норма Омега-3 ПНЖК в организме должна составлять 950 мг.

Ранее сообщалось, что рыбий жир улучшил работу мозга у пожилых людей с депрессией.

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