Дачникам рассказали, как правильно подготовить картофель к посадке

Начинать проращивать картофель необходимо за полтора месяца до его посадки, предварительно важно «разбудить» клубни. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«На холоде он (картофель. — прим. ред.) спит. Поэтому клубни нужно достать с балкона или из подвала, принести домой и разместить в какое-то желательно прохладное место на рассеянном свету. Можно просто разложить в несколько рядов. Через полтора месяца вы увидите, что картофель обрастет такими розеточками, росточками. Тогда его можно сажать», — уточнил эксперт.

По его словам, проращивать клубни можно в полиэтиленовом пакете. Для этого нужно положить в него картофель, смочить и сделать в полиэтилене дырочки. В этом случае на клубнях будут образовываться корни.

При этом назвать точную дату, когда лучше всего высаживать клубни, невозможно, уточнил Туманов.

«Даже на одном садовом участке в шесть соток могут быть разные климатические зоны. С южной стороны дома – одни сроки посадки, а с северной – немного другие. Так что здесь только опыт подскажет, как сажать», — заключил он.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что садоводам, которые хотят вырастить жимолость в своем саду, стоит посадить на участке два разных сорта растения. По ее словам для посадки в средней полосе России подойдут большинство сортов.

Ранее сообщалось, что рассада растет быстрее, если бить ее током.